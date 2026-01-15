Golfo Aranci, irregolarità sulla sicurezza: denunciato il legale di una ditta edile

A seguito di un’ispezione in un cantiere edile nel Comune di Golfo Aranci, il responsabile legale di un’impresa di costruzioni è stato deferito alle autorità competenti. Le accuse riguardano la mancata adozione di fondamentali protocolli di prevenzione dei rischi professionali all’interno di un’area in cui era in corso l’edificazione di un nuovo stabile.
L’operazione, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia in sinergia con gli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Sassari, ha permesso di riscontrare gravi irregolarità: gli operai erano infatti impiegati in postazioni elevate privi dei sistemi anticaduta obbligatori per legge, una condizione che esponeva il personale a potenziali incidenti letali.
L’esito dei controlli ha portato all’emissione di pesanti ammende pecuniarie. Inoltre, vista la gravità delle inadempienze sul piano della sicurezza, i militari hanno disposto l’immediata interruzione di ogni attività lavorativa dell’azienda coinvolta.
