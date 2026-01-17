Cagliari-Juventus, arbitra Massa: con lui la vittoria manca da 4 anni

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Dei Giudici e Moro, IV uomo Ferrieri Caputi, al Var Ghersini e assistente Var Guida

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 21a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match di domani alla Unipol Domus, ore 20:45, tra Cagliari e Juventus sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Dei Giudici e Moro, IV uomo Ferrieri Caputi, al Var Ghersini e assistente Var Guida.

Con Massa la vittoria per il Cagliari manca dal 16 aprile 2022 quando i rossoblù si imposero, in casa, per 1-0 contro il Sassuolo. Poi una sconfitta (in Serie B 1-0 contro la Ternana) e due pareggi per 1-1 contro Bari e Lecce. In totale nei 16 precedenti il bilancio recita: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

