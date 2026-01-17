Lavori sulla tratta Porto Torres-Chilivani: stop ai treni per 5 mesi

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha pianificato un massiccio intervento di potenziamento infrastrutturale sulla tratta tra Porto Torres e Chilivani, stanziando un budget complessivo di 50 milioni di euro. Le operazioni, programmate per iniziare il 19 gennaio con una conclusione stimata per il 13 giugno, comporteranno l’interruzione totale del traffico ferroviario tra le stazioni di Porto Torres Marittima e Ozieri Chilivani.

Questo fermo logistico avrà ripercussioni significative sulla mobilità regionale, interessando in particolar modo i collegamenti verso Cagliari e Olbia Terranova, con i convogli in arrivo e in partenza da Sassari che subiranno variazioni, limitazioni di percorso o soppressioni. Per ovviare alla sospensione del servizio, l’azienda ha predisposto un sistema di autobus sostitutivi, sebbene venga segnalato che la capacità di carico su gomma potrebbe risultare inferiore rispetto agli standard ferroviari ordinari.

Il fulcro tecnico dell’opera risiede nel completamento della galleria paramassi di Muros, una struttura lunga circa 500 metri le cui basi verranno realizzate proprio in questa fase conclusiva del progetto avviato nel 2023. Tale infrastruttura è stata concepita per mettere in sicurezza i binari dalle minacce del dissesto idrogeologico che caratterizza quel versante, ma gli interventi si estenderanno anche alla zona del Rio Calamasciu per il consolidamento del terreno e il rinnovo integrale dell’armamento ferroviario.

Oltre alla manutenzione dei deviatoi e alla sostituzione di cavi di sicurezza obsoleti, il piano prevede l’ammodernamento tecnologico della linea attraverso l’installazione del sistema di distanziamento Bca Progress Rail e l’attivazione di nuove protezioni per i passaggi a livello. Queste attività serviranno inoltre come base preparatoria per l’implementazione del sistema europeo Ertms, lo standard di segnalamento ferroviario più avanzato a livello internazionale.

