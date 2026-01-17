Capoterra, viola ripetutamente la detenzione domiciliare: 37enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno proceduto, nel corso della serata di ieri, all’arresto di un 37enne di Cagliari, attualmente privo di occupazione e già gravato da precedenti penali. L’operazione è stata condotta in ottemperanza a un decreto di revoca della detenzione presso il domicilio emanato dalla magistratura competente.

La decisione di inasprire la misura cautelare è maturata in seguito ai precisi e costanti monitoraggi effettuati dai militari, i quali hanno documentato molteplici trasgressioni alle regole che l’uomo era tenuto a rispettare. Il soggetto stava scontando una condanna per maltrattamenti in famiglia ma, attraverso i suoi comportamenti recidivi e il mancato rispetto delle limitazioni imposte, ha reso evidente l’inefficacia del beneficio della detenzione alternativa.

Valutata la gravità delle violazioni segnalate, l’Ufficio di Sorveglianza ha stabilito il ritorno immediato del condannato dietro le sbarre. Una volta ultimate le procedure burocratiche necessarie, i Carabinieri hanno provveduto al trasferimento del trentasettenne presso il penitenziario di Uta, dove proseguirà l’espiazione della propria pena.

