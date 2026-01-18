Medio Campidano, controlli notturni tra patenti ritirate e droga

Servizio coordinato dei Carabinieri tra Guspini e Gonnosfanadiga: verifiche su strada e prevenzione dello spaccio

Controlli rafforzati nel Medio Campidano durante la notte appena trascorsa, dove i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno attuato un articolato servizio coordinato di controllo del territorio. L’operazione era finalizzata alla prevenzione dei reati, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’attività ha coinvolto diverse pattuglie, impegnate in numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di comunicazione e nei centri abitati di Guspini e Gonnosfanadiga. Nel corso dei controlli sono stati identificati numerosi conducenti e passeggeri.

A Guspini, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un operaio 31enne del posto mentre era alla guida della propria Audi A5 in via Santa Maria. Sottoposto ad accertamento con etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,79 g/l. I Carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro immediato della patente di guida, che sarà ora oggetto di sospensione, con contestuale comunicazione all’Autorità Amministrativa competente.

Parallelamente, a Gonnosfanadiga, i Carabinieri della locale Stazione hanno intensificato i controlli mirati alla prevenzione dello spaccio e del consumo di stupefacenti. In via Nazionale è stato controllato un 21enne disoccupato residente ad Arbus, già noto alle Forze di Polizia. A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 0,62 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata a fini amministrativi e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari in qualità di assuntore.

