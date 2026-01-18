Allerta maltempo, scuole chiuse anche a Cagliari | Zedda: “Massima cautela”

La tempesta in avvicinamento alla Sardegna ha fatto scattare l’allerta rossa per tutte le aree meridionali e orientali dell’isola. Dopo il provvedimento diramato dalla Protezione civile regionale, i sindaci hanno avviato l’attivazione dei Coc (Centri operativi comunali) per garantire un monitoraggio costante dell’evoluzione meteo e coordinare gli interventi di emergenza.

I primi provvedimenti adottati riguardano la chiusura di scuole, parchi e cimiteri per due giorni consecutivi, lunedì e martedì. L’elenco delle ordinanze è in continuo aggiornamento in numerosi comuni, con misure restrittive pensate per limitare i rischi legati a vento forte, piogge intense e mareggiate.

A Cagliari, il sindaco Massimo Zedda ha annunciato un pacchetto di chiusure particolarmente ampio: “A Cagliari, lunedì e martedì, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’Università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche”, ha dichiarato il primo cittadino. “Invito la popolazione a prestare particolare attenzione, a causa del vento, delle piogge e delle mareggiate previste.

Massima cautela in tutta la città: cercate di evitare le zone costiere e di ridurre al minimo gli spostamenti”.

L’allerta ha fatto scattare anche prescrizioni specifiche per la Municipalità di Pirri. Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha diffuso una serie di norme di comportamento rivolte ai residenti, con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

In particolare, viene raccomandato di evitare la sosta dei veicoli nelle seguenti vie: Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate in queste strade possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, individuato come area sicura.

Le autorità rinnovano l’invito alla cittadinanza a limitare gli spostamenti non necessari, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dai Comuni e dalla Protezione civile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it