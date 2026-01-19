Incendio a Villacidro, palazzina evacuata

Mattinata di interventi per i Vigili del fuoco a Villacidro, dove intorno alle 6.40 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione in via Fogazzaro. Le fiamme hanno interessato il secondo piano di una palazzina di tre livelli fuori terra, richiedendo un intervento articolato da parte delle squadre di soccorso.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri, supportata da un’autoscala, un’autobotte e da un mezzo dedicato al ricambio degli autorespiratori, inviati dalla centrale operativa del Comando di Cagliari. Le operazioni hanno consentito di riportare la situazione sotto controllo nel giro di breve tempo.

Secondo quanto emerso, l’incendio ha coinvolto arredi interni e il tetto con struttura in legno. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza dell’intera area.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte e non si registrano feriti. Una volta concluse tutte le operazioni tecniche, saranno effettuati gli accertamenti necessari per chiarire le cause del rogo, al momento ancora in fase di valutazione.

