Cresce l’allerta e la paura sul lido di Capoterra: strade chiuse e molto allagate | Video

Cresce l’allerta e la paura sul lido di Capoterra: strade chiuse e...

Situazione incresciosa e in continuo peggioramento a Capoterra e Frutti d’Oro a causa delle continue piogge e forti venti dovuti al passaggio del ciclone “Harry”.

Precauzionalmente è stata chiusa la strada del lungomare di Frutti d’Oro e risulta completamente invasa dall’acqua la strada che costeggia la spiaggia di Maddalena dove il mare ha abbondantemente esondato sulla carreggiata.

Molta preoccupazione anche per le case e gli abitanti vicino al mare a Torre degli Ulivi e Frutti d’Oro 2; in maniera precauzionale, dalle ore 20:00 di ieri sera, resta chiusa la statale 195 che collega Capoterra a Cagliari.

Crediti video: Salvatore Serra

