Cagliari, scuole chiuse confermate anche per mercoledì

Prosegue l’emergenza maltempo a Cagliari, dove anche per mercoledì 21 gennaio 2026 restano confermate le chiusure precauzionali già disposte nei giorni scorsi. La decisione è stata assunta nel pomeriggio dal Centro Operativo Comunale (Coc), convocato e presieduto dal sindaco Massimo Zedda, alla luce del perdurare dell’allerta meteo di codice rosso che interessa il capoluogo e l’intero Campidano.

Rimarranno dunque chiusi parchi e aree verdi, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, cimiteri, mercati cittadini, sia all’aperto che al coperto. Fanno eccezione esclusivamente le attività del Mercato Ittico all’ingrosso di viale La Plaia, con accesso consentito ai soli operatori. Stop anche per impianti sportivi, centri d’arte, biblioteche, uffici pubblici e Università.

La giornata di sospensione delle attività sarà utilizzata anche per consentire verifiche di sicurezza su spazi e strutture pubbliche, alla luce dei danni causati dal maltempo.

Attraverso un messaggio diffuso sui social, il sindaco Massimo Zedda ha rinnovato l’appello alla cittadinanza: “Rinnovo l’invito a limitare al massimo gli spostamenti e a evitare le zone costiere. Anche durante la giornata di domani sarà necessario occuparsi degli interventi di verifica e messa in sicurezza, rimuovere i detriti, controllare le alberature cittadine e fare gli opportuni accertamenti, nelle scuole e nelle altre strutture”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it