Statale 195 devastata, la chiusura rischia di prolungarsi | Video

Permane la chiusura della Statale 195 “Sulcitana” nel tratto compreso tra Cagliari e Capoterra. Il provvedimento resta in vigore per consentire ai tecnici Anas di proseguire le attività di ispezione e valutazione in condizioni di maggiore sicurezza, una volta che il quadro meteorologico lo permetterà.

Il tratto costiero della Sulcitana è stato duramente colpito dalla violenta mareggiata generata dal ciclone mediterraneo Harry. I danni registrati sono rilevanti e in più punti la carreggiata ha ceduto sotto la spinta dell’acqua, mentre l’asfalto risulta squarciato e alcune barriere di protezione sono state trascinate via dalla forza del mare.

Solo dopo una stima completa dell’entità dei danni sarà possibile avviare la pianificazione degli interventi di ripristino strutturale e messa in sicurezza, indispensabili per garantire la riapertura della strada in condizioni adeguate.

Nel frattempo, la viabilità alternativa è assicurata attraverso la Strada Statale 130 fino allo svincolo con la Strada Provinciale 2. Da qui il traffico può proseguire lungo la strada consortile di Macchiareddu e la viabilità locale per raggiungere la Strada Provinciale 91, bypassando il tratto interdetto.

