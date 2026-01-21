Cagliari, doppio ritorno in rossoblù: ecco Dossena e Sulemana

Il Cagliari riabbraccia due protagonisti del recente passato e rilancia le proprie ambizioni nella lotta per la permanenza in categoria. Nella serata di ieri sono arrivati in città Alberto Dossena e Ibrahim Sulemana, entrambi pronti a rimettersi a disposizione del gruppo rossoblù dopo esperienze lontano dall’Isola.

Il primo a sbarcare è stato Dossena, arrivato a Cagliari poco dopo le 20. Il difensore torna in rossoblù in prestito dopo il periodo trascorso al Como, segnato da un lungo stop per infortunio. L’operazione è stata definita con l’obiettivo di consentirgli di ritrovare minutaggio e, allo stesso tempo, rafforzare il reparto arretrato della squadra guidata da Pisacane, impegnata in una fase delicata della stagione.

Qualche ora più tardi, intorno alle 22.30, è stato il turno di Sulemana, primo atteso rinforzo per il centrocampo. Anche per lui si tratta di un ritorno: il centrocampista era stato tra i protagonisti della salvezza ottenuta sotto la guida di Claudio Ranieri, lasciando un buon ricordo nell’ambiente rossoblù.

All’arrivo, Sulemana ha manifestato tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando il legame con l’ambiente cagliaritano: “Sono molto contento di ritornare a Cagliari, conosco già l’ambiente. Non vedo l’ora di iniziare per aiutare i compagni e la squadra. Sono carichissimo, fisicamente sto bene”.

Anche Dossena ha parlato del momento personale e delle motivazioni che lo hanno spinto a tornare in Sardegna: “Finalmente mi sento bene e non vedo l’ora di giocare. Ho passato un momento difficile a Como, però ora ne sono uscito e voglio dimostrare quello che valgo. Sono felice di essere tornato a Cagliari”.

