Furtei, nell’ovile con un refrigeratore per il latte rubato: denunciati

Due allevatori sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Furtei con l’accusa di ricettazione, al termine di un controllo mirato effettuato nelle campagne del Medio Campidano. Si tratta di un 26enne residente a Serrenti e di un 36enne di Villamar, entrambi già noti alle Forze di Polizia.

L’intervento è scattato nel corso di un’ispezione all’interno di un ovile situato nell’agro di Furtei, dove i militari hanno notato un refrigeratore per il latte da 600 litri la cui presenza è apparsa subito sospetta. Alla richiesta di chiarimenti, il più giovane dei due ha riferito di aver ricevuto il macchinario in prestito dall’altro allevatore.

Gli accertamenti successivi, condotti attraverso le banche dati in uso all’Arma, hanno però consentito di ricostruire una diversa realtà: il refrigeratore è risultato provento di un furto denunciato lo scorso dicembre. La versione fornita dai due uomini è stata quindi smentita dagli esiti delle verifiche.

Il macchinario è stato sequestrato e recuperato, quindi restituito al legittimo proprietario, che ne ha riconosciuto senza esitazioni la proprietà. Al termine delle attività, entrambi gli allevatori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente.

