Capoterra, si attenua l’emergenza: le ultime da Frutti d’Oro, Maddalena e Picciau

Si registra un graduale miglioramento della situazione a Capoterra, dopo che il litorale è stato duramente sferzato dalle mareggiate legate al passaggio del Ciclone Harry. Nonostante il ritiro delle acque, il panorama sul lungomare di Frutti d’Oro resta critico: la sede stradale e le aree pedonali risultano attualmente sommerse da ammassi di alghe e detriti trascinati dalla furia del mare.

Sotto il coordinamento della Protezione Civile, sono in corso intense attività di drenaggio nella località Maddalena, dove si lavora per liberare le aree ancora allagate. Disagi e infiltrazioni si segnalano anche a Torre degli Ulivi, dove il monitoraggio resta costante per permettere il ripristino della normale viabilità e la messa in sicurezza delle zone residenziali colpite.

A Maddalena è in corso il ripristino della corrente elettrica, saltata con il passaggio del ciclone. A Picciau in azione le ruspe per rimuovere i detriti e le alghe lasciate dall’inondazione nelle strade.

Per quanto riguarda i 150 evacuati a Maddelena si pensa ad un ritorno presso le rispettive abitazioni nella serata di oggi; il Sindaco con la protezione civile valuteranno nelle prossime ore il ritorno degli sfollati.

