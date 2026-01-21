Ciclone Harry, Giorgia Meloni: “Il Governo sosterrà le regioni colpite”

Il Mezzogiorno d’Italia sta affrontando una fase meteorologica estremamente critica a causa del transito del ciclone mediterraneo “Harry”. L’intensità del fenomeno ha spinto le autorità a confermare l’allerta rossa per Sardegna, Sicilia e Calabria, territori sferzati da nubifragi ininterrotti e raffiche di vento che hanno superato i 120 km/h.

La furia degli elementi si è manifestata con particolare violenza lungo i litorali, dove onde imponenti, vicine ai 10 metri di altezza, hanno causato pesanti mareggiate, paralizzando la circolazione stradale e imponendo la sospensione delle attività scolastiche. In diverse località, per ragioni di sicurezza, sono state disposte evacuazioni cautelative a causa del rischio idrogeologico.

Dalla Presidenza del Consiglio giunge una nota ufficiale che sottolinea il costante monitoraggio della situazione. La premier Giorgia Meloni “segue con attenzione, in costante contatto con il Ministro Nello Musumeci e con il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, l’evoluzione dell’eccezionale ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, la Sardegna e la Sicilia”.

Il comunicato di Palazzo Chigi ribadisce l’invito alla prudenza per i cittadini: “La presidente Meloni è particolarmente vicina alle comunità colpite e raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali, evitando ogni esposizione al rischio. Ringrazia per l’efficiente lavoro di previsione e di allertamento messo in campo dal Dipartimento della Protezione Civile e dai presidi territoriali, da Regioni, Comuni e Prefetti – prosegue -. Il governo sosterrà le comunità che hanno subito danni, nei prossimi giorni il ministro Musumeci e il capo Dipartimento Ciciliano si recheranno nelle aree colpite per individuare, insieme ai Presidenti delle Regioni interessate, le azioni necessarie al superamento dell’emergenza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it