Sassari, droga venduta all’interno di un circolo: gestore in manette

Dietro il bancone, sono stati sequestrati oltre 82 grammi di marijuana in infiorescenze; occultati in un forno 4 grammi di cocaina

A Sassari, un’operazione mirata della Squadra Mobile ha portato all’arresto del gestore di un circolo cittadino, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagine è scaturita dal monitoraggio di un sospetto viavai di avventori che frequentavano il locale esclusivamente per rapidi scambi, senza consumare bevande o alimenti.

Durante la perquisizione, il nervosismo dell’uomo ha spinto gli agenti ad approfondire i controlli, rinvenendo inizialmente del contante di dubbia provenienza non legato agli incassi ufficiali. Successivamente, dietro il bancone, sono stati sequestrati oltre 82 grammi di marijuana in infiorescenze, la cui natura è stata confermata dai test della Polizia Scientifica.

Le verifiche si sono poi spostate nell’area cucina, dove gli investigatori hanno scoperto, occultati all’interno di un forno, circa 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale plastico idoneo al confezionamento delle dosi.

Considerata la flagranza, la varietà delle sostanze rinvenute e i numerosi precedenti penali specifici del soggetto — tra cui una recente condanna per reati dello stesso tipo — la Polizia ha proceduto con l’arresto, trasferendo l’uomo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

