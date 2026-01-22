Ponte all’ingresso di Oristano, c’è l’ordinanza: si procederà a 50Km/h

L’Ufficio di Polizia Stradale di Oristano ha ufficializzato una stretta sulla velocità lungo le principali vie d’accesso settentrionali al capoluogo. Attraverso un’ordinanza firmata dal dirigente Giuseppe Pinna, è stato ratificato il limite di 50 chilometri orari sulle strade provinciali 54 e 54 bis, rendendo permanente e legalmente vincolante una prescrizione già suggerita dalla segnaletica verticale preesistente.

La decisione amministrativa è stata dettata dalla necessità di porre rimedio ai rischi derivanti dall’intenso flusso veicolare quotidiano. Le analisi del settore viabilità hanno infatti evidenziato come molti automobilisti percorressero il ponte e le arterie limitrofe a velocità eccessiva, creando situazioni di pericolo concreto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli utenti deboli della strada: il provvedimento mira a proteggere i pedoni che transitano sui marciapiedi della SP 54 bis e, contestualmente, a garantire l’incolumità di ciclisti e camminatori che usufruiscono della pista ciclabile adiacente alla SP 54.

