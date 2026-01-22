Ciclone Harry, inizia la stima del disastro: “Danni per centinaia di milioni”

Iniziata la stima dei danni causati dal passaggio del ciclone Harry in Sardegna che, da lunedì a mercoledì mattina si è abbattuto sull’Isola; in modo particolare nella zona sud orientale.

Nella giornata odierna sono iniziati i sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite dal disastro naturale, in modo particolare nel sud dell’Isola tra Cagliari, Capoterra e il Sulcis-Iglesiente. Presenti, oltre ai sindaci e alla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, anche il capo del dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

“Qui stiamo parlando di danni di centinaia di milioni per danni infrastrutturali e anche legati ai beni culturali e ambientali. Prima di discutere di fondi regionali dobbiamo discutere con il governo e avere le giuste risorse. Non è una situazione in cui bisogna reagire di pancia, è una situazione in cui bisogna reagire seriamente”, ha dichiarato la governatrice.

