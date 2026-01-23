Notte di fuoco a Bosa, Aritzo e Jerzu: incendiate tre automobili

Tre autovetture sono andate completamente distrutte, spingendo i Vigili del Fuoco e i Carabinieri a un massiccio dispiegamento

Una scia di fuoco ha scosso la Sardegna durante la scorsa notte, interessando i centri di Bosa, Aritzo e Jerzu in quella che si profila come una probabile azione coordinata di natura dolosa. Tre autovetture sono andate completamente distrutte, spingendo i Vigili del Fuoco e i Carabinieri a un massiccio dispiegamento di forze per contenere le fiamme e avviare immediatamente i rilievi scientifici necessari a dare impulso alle indagini.

Il primo grave episodio si è consumato nel cuore di Bosa, precisamente nella centralissima via Giovanni XXIII, dove un Fiat Doblò appartenente a un artigiano locale è stato avvolto dal rogo. La tempestiva risposta della squadra 7A del distaccamento di Macomer ha impedito un disastro maggiore, riuscendo a circoscrivere l’incendio prima che potesse coinvolgere i veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze, sebbene il furgone sia ormai inutilizzabile a causa dei danni devastanti.

Parallelamente, l’emergenza si è estesa all’Ogliastra e alle zone interne dell’isola. A Jerzu le fiamme hanno divorato un fuoristrada, richiedendo l’intervento della squadra 8A proveniente dal distaccamento di Lanusei per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Quasi contemporaneamente, ad Aritzo, una Citroen C4 è stata ridotta a un ammasso di lamiere, domata dall’intervento dei pompieri della squadra 10A di Sorgono.

