Brutale aggressione a Sassari, uomo colpito alla nuca con una bottiglia

Un grave episodio di violenza ha turbato la serata nel centro di Sassari, dove un uomo di nazionalità nigeriana è stato brutalmente aggredito. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata colpita con estrema violenza alla testa mediante l’utilizzo di una bottiglia di vetro. Pare che l’assalitore abbia agito con un’azione fulminea, sorprendendo l’uomo alle spalle e colpendolo alla nuca prima di far perdere le proprie tracce tra le vie del centro.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata per le cure del caso. Sul luogo del crimine sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno dato il via alle indagini per risalire all’identità del responsabile.

I militari stanno attualmente vagliando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona e raccogliendo le deposizioni dei testimoni oculari per ricostruire l’esatta dinamica dell’attacco.

