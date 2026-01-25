Fiorentina-Cagliari, Brescianini: “Dai rossoblù comportamenti antisportivi”

C’è rammarico nelle parole di Marco Brescianini al termine della sfida persa dalla Fiorentina contro il Cagliari. Il centrocampista viola, autore dell’unica rete gigliata nella sconfitta per 2-1, analizza la gara, a suo dire, condizionata da episodi e dettagli che hanno finito per fare la differenza.

“Sapevamo che dovevamo partire forte – spiega in conferenza stampa – Il Cagliari quando si chiude ti fa fare molta fatica ad entrare. Forse avremmo dovuto osare di più. Nel calcio però sono i dettagli a decidere e purtroppo non siamo riusciti a raddrizzarla. Nel finale avremmo anche potuto pareggiare”.

Brescianini si sofferma anche su alcuni comportamenti dei ragazzi di Pisacane che hanno spezzato il ritmo della partita. “Conoscevamo queste situazioni. Forse potevamo essere più scaltri, ma noi le abbiamo fatte notare più volte all’arbitro. Sono comportamenti antisportivi e spero che andando avanti si possano vedere meno episodi come questi”.

