Cagliari, Loi (FdI): “Piscina di via dello Sport chiude ancora, disagi ripetuti”

Nuovi disagi per sportivi, società e cittadini. La piscina comunale di via dello Sport tornerà a chiudere i battenti dal 26 gennaio per circa 10 giorni, a causa di un intervento tecnico resosi necessario per riparare una grave perdita nell’impianto di riscaldamento, che coinvolge spogliatoi e servizi igienici destinati agli atleti.

La situazione ha riacceso il dibattito politico in Consiglio comunale, dove la consigliera Stefania Loi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione all’assessore competente, chiedendo chiarimenti sulle azioni intraprese e sulle prospettive di risoluzione definitiva dei problemi strutturali dell’impianto.

Secondo la rappresentante di FdI, non si tratterebbe di un caso isolato, ma dell’ennesimo episodio di una lunga serie di stop che stanno compromettendo la regolare fruizione della struttura. “Interventi simili si stanno ripetendo con cadenza pressoché mensile, con gravi disagi per le società sportive, per gli operatori e per gli utenti, che perdono continuamente giornate di allenamento e vedono compromessa la continuità dell’attività sportiva, sia agonistica che amatoriale” dichiara la consigliera.

Nel documento depositato, Loi chiede all’Amministrazione comunale quali misure siano state adottate per superare in maniera strutturale le criticità emerse e per quali ragioni non sia stato predisposto un piano di manutenzione straordinaria durante il periodo estivo, quando l’impianto osserva tradizionalmente la chiusura tra luglio e agosto.

“La gestione degli impianti sportivi non può continuare a essere affrontata in emergenza – conclude Loi – Serve una programmazione seria, che garantisca continuità di utilizzo, rispetto per il lavoro delle società sportive e il diritto dei cittadini a usufruire di strutture pubbliche funzionanti e affidabili”.

