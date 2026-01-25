Cagliari, tenta una rapina armato di pistola giocattolo: 37enne arrestato

Tentativo di rapina nel cuore di Cagliari, dove un 37enne è stato arrestato grazie al rapido intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri all’interno di un minimarket del centro cittadino.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio e armato di quella che sembrava una pistola, ha fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il giovane titolare, un ventenne, per farsi consegnare l’incasso. La reazione immediata del commerciante ha però mandato all’aria il colpo: ne è nata una colluttazione, al termine della quale il rapinatore è stato costretto a fuggire senza riuscire a sottrarre denaro.

La segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha consentito l’attivazione immediata delle pattuglie sul territorio. La Centrale Operativa dei Carabinieri ha diramato le descrizioni del sospettato e il percorso di fuga, permettendo di avviare un efficace dispositivo interforze.

Mentre i militari dell’Arma effettuavano i rilievi sul posto e acquisivano le immagini della videosorveglianza, una pattuglia della Squadra Volanti ha intercettato il fuggitivo in via Garibaldi, bloccandolo in sicurezza. L’uomo è stato trovato ancora in possesso dell’arma, rivelatasi successivamente una riproduzione metallica priva del tappo rosso di sicurezza.

A seguito della colluttazione, sia il titolare del minimarket sia l’aggressore hanno riportato lievi ferite giudicate guaribili in pochi giorni. Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e condotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

