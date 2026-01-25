Controlli notturni a Cagliari, sicurezza rafforzata su bus e strade

Carabinieri impegnati nella sicurezza del trasporto pubblico e delle aree urbane: denunce, allontanamenti e segnalazioni

Notte di controlli intensificati a Cagliari e nei comuni dell’hinterland, dove i Carabinieri del Comando Provinciale hanno messo in campo un vasto servizio coordinato per garantire sicurezza, legalità e tutela degli utenti del trasporto pubblico locale.

L’operazione, svolta tra la serata del 24 e la notte del 25 gennaio, ha avuto come focus la protezione delle aree di attesa dei passeggeri e dei mezzi pubblici, con una presenza capillare nei punti strategici della mobilità cittadina e metropolitana.

Nel capoluogo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, supportati dalle Stazioni di Villanova, Stampace e Sant’Avendrace, hanno deferito in stato di libertà un 27enne residente a Sinnai, ritenuto responsabile di interruzione di pubblico servizio. L’uomo, coinvolto in una discussione legata a un titolo di viaggio non conforme, avrebbe provocato il blocco della linea 30 del Ctm, causando disagi all’utenza e rendendo necessario l’intervento delle pattuglie per ripristinare la regolare circolazione.

Parallelamente, l’attività di controllo si è estesa ai comuni della città metropolitana, tra cui Quartu Sant’Elena, Sestu, Selargius, Monserrato, Sinnai e Maracalagonis. In queste aree sono state identificate complessivamente 83 persone, in un dispositivo finalizzato a prevenire episodi di degrado urbano e microcriminalità sulle tratte extraurbane.

Nel corso dei servizi svolti in città, che hanno portato all’identificazione di ulteriori 53 soggetti, i Carabinieri hanno inoltre denunciato un 43enne residente a Elmas per evasione, poiché risultato assente dalla propria abitazione durante i controlli sul rispetto delle prescrizioni giudiziarie.

In applicazione dell’ordinanza prefettizia per la tutela rafforzata del centro storico, 6 persone di diverse nazionalità sono state allontanate per violazione delle disposizioni vigenti. Infine, due uomini di 35 e 32 anni sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e cocaina.

