Selargius, auto rubata e smontata in cortile: 47enne denunciato

Un’operazione mirata dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena ha portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 47 anni, residente a Selargius e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di ricettazione.

L’intervento è scaturito da una serie di accertamenti che hanno consentito ai militari di individuare, all’interno del cortile di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, una Fiat Punto priva di targhe e del motore, già parzialmente smontata. Le condizioni del veicolo lasciavano chiaramente intendere che fosse destinato al recupero di componenti meccaniche da reimpiegare come pezzi di ricambio.

Attraverso la verifica del numero di telaio, i Carabinieri sono riusciti a risalire con precisione alla provenienza dell’auto, risultata oggetto di un furto denunciato lo scorso agosto. A quel punto sono scattati il sequestro del mezzo e il deferimento del 47enne all’Autorità giudiziaria competente.

