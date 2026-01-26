Iglesias, furto al cinema: recuperato il bottino e denunciata una coppia

Si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di una coppia residente a Iglesias una rapida operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale, impegnati nelle indagini su un furto avvenuto ai danni di una nota struttura cinematografica. I due, un 47enne disoccupato e una 37enne casalinga, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono ritenuti responsabili di ricettazione in concorso.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla segnalazione giunta al 112, relativa a un sopralluogo per un furto commesso nella notte. Secondo la ricostruzione, ignoti, con il volto travisato e muniti di guanti, si erano introdotti all’interno del cinema, asportando una cassaforte contenente l’intero incasso e un apparecchio cambia-gettoni.

Determinante, per l’esito dell’operazione, è stato il lavoro di osservazione e controllo del territorio, unito alla profonda conoscenza del contesto locale da parte dei militari. Il monitoraggio dei movimenti di alcuni soggetti già noti ha consentito di indirizzare le indagini verso l’abitazione della coppia sospettata.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto gran parte della refurtiva, confermando il quadro indiziario. In particolare sono stati recuperati la cassaforte, il cambia-gettoni, 1.650 euro in banconote e 113 euro in monete, oltre a uno smeriglio e un palanchino artigianale, ritenuti compatibili con la dinamica dello scasso.

Il materiale è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti, mentre la somma di denaro sarà depositata presso il Fondo Unico di Giustizia, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare il coinvolgimento di altri soggetti.

