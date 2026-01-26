Cagliari punta al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026

Il Comune presenta un progetto integrato tra istituzioni, associazioni e Università per valorizzare il mare e il territorio

La Giunta comunale di Cagliari ha approvato la candidatura della città al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, in occasione della prima edizione del bando nazionale promosso dal Dipartimento Politiche del Mare del Governo.

Il progetto, promosso dal sindaco Massimo Zedda, nasce da un lavoro condiviso tra istituzioni, enti locali, associazioni culturali, ambientaliste e sportive, comprendendo la Regione, l’Autorità portuale, l’Università di Cagliari, il Teatro Lirico, la Conservatoria delle Coste, il Parco di Molentargius e la Città Metropolitana. La proposta è stata depositata entro il 20 gennaio 2026, rispettando la scadenza prevista dal bando.

Gli obiettivi strategici del dossier puntano a rafforzare la vocazione della città verso il mare e a promuovere uno sviluppo sostenibile e integrato del territorio. Tra le principali linee di intervento si evidenziano gli investimenti di riqualificazione delle infrastrutture sportive, con la creazione di un Centro velico internazionale, ma anche la promozione culturale e turistica attraverso il potenziamento di manifestazioni e scambi culturali. Inoltre sono previste campagne di sensibilizzazione ambientale, dedicate alla raccolta differenziata, alla riduzione degli sprechi e al rispetto degli spazi pubblici.

In caso di assegnazione del titolo, Cagliari riceverà un contributo statale di 1 milione di euro, integrato da 200mila euro di risorse comunali, che verranno stanziate solo dopo l’eventuale conferma della vittoria.

Il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato l’importanza del progetto: “Crediamo nella candidatura, perché frutto di un lavoro condiviso con numerosi istituzioni e diversi enti, che hanno risposto in tempi brevi e con progetti specifici dettagliati alla proposta di partecipazione che abbiamo formulato” dichiara. “L’obiettivo è rafforzare la vocazione più specifica della città, il suo rapporto con il mare, nella consapevolezza che i progetti saranno portati avanti a prescindere dal risultato finale della partecipazione al bando”.

