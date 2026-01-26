Cardedu, fatale malore alla guida: muore un ex infermiere di Villanova Strisaili

L’auto ferma sul ciglio della carreggiata ha attirato l'attenzione dei passanti solo diverse ore dopo il decesso; ogni soccorso è stato vano

Un tragico destino ha colto un 66enne, mentre percorreva l’Orientale Sarda nel tardo pomeriggio di domenica 25 gennaio. L’uomo, un ex infermiere originario di Villanova Strisaili ma residente a Quartu Sant’Elena, è stato stroncato da un malore improvviso, presumibilmente un infarto, mentre si trovava alla guida nel tratto tra Cardedu e Bari Sardo.

Nonostante la gravità della situazione, il 66enne ha avuto la prontezza di accostare il proprio veicolo a bordo strada prima di accasciarsi, evitando così di coinvolgere altri automobilisti in un possibile incidente.

L’auto ferma sul ciglio della carreggiata ha attirato l’attenzione dei passanti solo diverse ore dopo il decesso; all’arrivo del personale del 118 e dei Carabinieri, ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano.

