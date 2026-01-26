Sfilata Jacquemus a Parigi, Mahmood siede accanto a Elton John | Video

L'incontro tra l'eterna leggenda del pop britannico e il pluripremiato artista sardo ha rappresentato il culmine del glamour dell'evento

Il mondo della moda e quello della musica si sono fusi in un istante di puro stile durante l’ultima sfilata di Jacquemus. Nella prestigiosa cornice del Musée Picasso, a Parigi, l’attenzione dei fotografi e degli addetti ai lavori non è stata catturata solo dai capi della collezione Autunno-Inverno 2026/27, ma anche da una coppia di spettatori d’eccezione seduti in prima fila: Elton John e Mahmood.

L’incontro tra l’eterna leggenda del pop britannico e il pluripremiato artista sardo ha rappresentato il culmine del glamour dell’evento.

Vestiti con l’eleganza contemporanea e solare tipica del brand francese, i due hanno mostrato una complicità inedita, simbolo di un ponte generazionale e culturale che unisce la storia della musica mondiale alla nuova avanguardia internazionale.

Crediti video: Jacquemus

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it