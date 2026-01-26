La Maddalena, rifiuti edili smaltiti nel Parco nazionale: scattano due denunce

L’attività illecita di smaltimento di scarti da cantiere alla periferia di La Maddalena è stata interrotta grazie a un’operazione dei Carabinieri, che hanno denunciato due responsabili. Il deposito abusivo si concentrava nella zona di via Suor Gotteland, dove nel tempo si era accumulata una quantità tale di rifiuti edili da spingere gli autori a invadere anche una limitrofa area appartenente al Demanio militare.

L’indagine è stata condotta dai Carabinieri Forestali di Caprera, coordinati dal Centro Anticrimine Natura di Cagliari. Attraverso appostamenti e accertamenti tecnici, i militari hanno scoperto che i rifiuti venivano stoccati sistematicamente e senza alcuna autorizzazione. I responsabili sono stati individuati in due cittadini residenti sull’isola, rispettivamente l’amministratore unico e il direttore dei lavori di un’impresa edile locale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la ditta utilizzava queste aree protette come discariche private per abbattere i costi di smaltimento, agendo in totale spregio delle norme ambientali. Per i due professionisti è scattata la denuncia alla Procura di Tempio Pausania con le accuse di gestione illecita di rifiuti speciali e occupazione abusiva di suolo pubblico.

