Narbolia, cane incastrato nelle rocce in una battuta di caccia: salvato dai Vigili del fuoco

Ieri mattina, le campagne di Narbolia sono state teatro di un delicato salvataggio che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco di Oristano. L’allerta è stata lanciata intorno alle 11:00 da un cacciatore, dopo che il suo cane, durante una battuta di caccia, era scivolato in un canalone particolarmente impervio, restando incastrato tra le pareti rocciose.

La morfologia del terreno ha reso l’operazione estremamente complessa. Per permettere il recupero dell’animale senza causargli danni, i soccorritori hanno dovuto impiegare un martello pneumatico per rimuovere porzioni di roccia e allargare la fessura in cui il segugio era rimasto bloccato.

Grazie a diverse ore di paziente e meticoloso lavoro, la squadra è riuscita a liberare il cane, restituendolo al proprietario spaventato ma, fortunatamente, in ottime condizioni di salute.

