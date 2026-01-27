Omicidio a Quartu nel 2021, responsabile arrestato a Berlino: condanna a 11 anni

L'uomo, un 45 enne, aveva travolto e ucciso un 36enne con una brutale manovra in retromarcia prima di darsi alla latitanza

La latitanza di un uomo di 45 anni di nazionalità nigeriana è terminata questa mattina a Berlino. Il ricercato è stato localizzato e catturato dalla polizia tedesca grazie a un’efficace operazione di intelligence condotta in stretta collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Operativo di Cagliari e il supporto del R.O.S., avvalendosi dei sistemi di cooperazione internazionale “Sirene”.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Cagliari. L’uomo deve infatti scontare una condanna definitiva a 11 anni, 6 mesi e 6 giorni di carcere, sancita dalla Corte d’Assise d’Appello il 31 gennaio 2025. La sentenza riguarda un tragico episodio avvenuto a Quartu Sant’Elena il 3 maggio 2021.

In quell’occasione, durante una violenta discussione scaturita per motivi banali, l’indagato si era messo alla guida della propria auto e, con una brutale manovra in retromarcia, aveva travolto intenzionalmente un connazionale di 36 anni, uccidendolo all’istante. Il delitto aveva profondamente scosso l’opinione pubblica, innescando all’epoca diverse manifestazioni di protesta e richieste di giustizia da parte della comunità.

Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce rifugiandosi in Germania, il costante monitoraggio degli investigatori dell’Arma e il continuo scambio di informazioni con le autorità estere hanno permesso di porre fine alla sua fuga e di assicurarlo alla giustizia per l’espiazione della pena.

