Musumeci a Capoterra per i danni del maltempo: sopralluogo a Maddalena

A fine mattinata, dopo la visita al Poetto, il ministro della Protezione Civile ha incontrato cittadini e istituzioni nelle aree colpite di Capoterra

Si è conclusa con un sopralluogo a Maddalena Spiaggia, una delle zone più duramente colpite dalle mareggiate dei giorni scorsi, la visita in Sardegna del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. La tappa a Capoterra ha rappresentato un momento centrale per fare il punto su danni, criticità e interventi necessari, a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato ampie porzioni del territorio della Città Metropolitana di Cagliari.

Il ministro ha incontrato a fine mattinata gli abitanti della frazione di Maddalena, dove numerose abitazioni sono state evacuate in via precauzionale. Complessivamente, sono state circa 150 le persone costrette a lasciare temporaneamente le proprie case, a causa dei rischi legati all’innalzamento del livello del mare e alle violente mareggiate.

Nel corso della visita, Musumeci si è confrontato con il sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Massimo Zedda, e con il primo cittadino di Capoterra, Beniamino Garau, per analizzare lo stato dell’emergenza e valutare le azioni già avviate e quelle da programmare. Al centro del dialogo, le priorità legate alla messa in sicurezza del litorale, al ripristino delle infrastrutture danneggiate e al sostegno alle famiglie colpite.

L’obiettivo condiviso con le amministrazioni locali è quello di accelerare gli interventi strutturali e rafforzare le misure di prevenzione, per ridurre il rischio idrogeologico e proteggere stabilmente le aree costiere più esposte. Tra i temi cruciali anche la Statale 195, su cui il ministro ha confermato il massimo impegno del Governo affinché siano trovate soluzioni strutturali e definitive.

