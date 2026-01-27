Poetto, parte la raccolta solidale per aiutare le colonie feline colpite

Scatta la mobilitazione solidale a favore delle colonie feline del Poetto, duramente colpite dagli effetti del ciclone Harry. L’amministrazione comunale, attraverso il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, ha attivato una raccolta straordinaria di beni di prima necessità per sostenere i volontari e garantire assistenza ai gatti presenti lungo il litorale cittadino.

Fino a venerdì 30 gennaio 2026, i cittadini potranno consegnare cibo, cucce, coperte, pallet, pedane, ciotole e trasportini presso i locali del canile municipale di via Po 59, messi a disposizione come punto di raccolta ufficiale per fronteggiare l’emergenza.

L’iniziativa nasce dalla necessità di ripristinare condizioni minime di sicurezza e benessere per gli animali, dopo che le forti mareggiate e le piogge intense hanno danneggiato rifugi e postazioni di alimentazione sul lungomare.

Le donazioni potranno essere consegnate martedì 27 gennaio fino alle 17, mercoledì 28 gennaio dalle 9 alle 12:30, giovedì 29 gennaio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, e venerdì 30 gennaio dalle 9 alle 12:30.

Per il ritiro del materiale destinato alle singole colonie, sarà necessario inviare una mail all’indirizzo garanteanimali@comune.cagliari.it, indicando nell’oggetto “Emergenza Harry Lungomare”, specificando la colonia destinataria con eventuale nome di registrazione e referente, i dati del delegato al ritiro in caso di necessità ed eventuali ulteriori comunicazioni. Ulteriori dettagli e contatti sul sito ufficiale del Comune di Cagliari.

