Mobilità Sardegna, annunciate 7 nuove rotte aeree per l’estate 2026

La Sardegna si conferma al centro della strategia di espansione di Aeroitalia. La compagnia ha presentato il nuovo piano operativo per la stagione estiva 2026, scommettendo con decisione sugli scali isolani attraverso l’introduzione di nuovi collegamenti e il ritorno di rotte storiche.

Il capoluogo sardo beneficerà di un potenziamento capillare verso la Penisola. Tra le 12 nuove rotte nazionali e internazionali annunciate dal vettore, spiccano i collegamenti che uniranno Cagliari a città strategiche come Bologna, Firenze e Pisa. Una novità assoluta per la mobilità regionale sarà inoltre il volo diretto tra Cagliari e Cuneo, pensato per agevolare i flussi tra l’Isola e il Piemonte.

Oltre alle nuove aperture, Aeroitalia ha confermato il ripristino di rotte molto attese dai passeggeri sardi e dai turisti. Per la Summer 2026 torneranno operativi i voli tra Cagliari e Catania, consolidando l’asse tra le due isole maggiori. Sul versante gallurese, lo scalo di Olbia vedrà il ritorno dei collegamenti da Perugia e dalla base di Parma, rafforzando l’offerta turistica verso il Nord-Est della Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it