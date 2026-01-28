Omicidio Giovanni Musu a Carbonia: l’arrestato ha confessato il delitto

Svolta decisiva nelle indagini sul brutale assassinio di Giovanni Musu, consumatosi a Carbonia. William Serra, il trentottenne sospettato del delitto, ha ufficialmente confessato le proprie responsabilità davanti al gip Enrico Altieri durante l’udienza di convalida. L’uomo, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee manifestando un profondo disagio personale e rivolgendo parole di scuse ai parenti della vittima.

Il tragico episodio era avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 gennaio scorso, all’interno del parco di Rosmarino. Il ritrovamento del cadavere aveva svelato una dinamica particolarmente efferata: Musu era stato colpito da tredici fendenti, di cui uno letale alla gola, e l’aggressore aveva successivamente tentato di dare fuoco alle gambe della vittima.

Nonostante l’ammissione di colpevolezza, il quadro investigativo non può dirsi del tutto chiuso. Serra, assistito dal legale Fabio Basile, non ha infatti fornito dettagli chiarificatori in merito al movente che ha scatenato una tale violenza, lasciando ancora avvolte nel mistero le ragioni profonde del gesto.

