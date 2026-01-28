Dimensionamento scolastico: ecco gli istituti che saranno soppressi e accorpati

Il sistema scolastico regionale sta affrontando una drastica trasformazione a seguito dell’attivazione del commissariamento e del piano di razionalizzazione delle sedi. Questa manovra del Governo stabilisce la soppressione di nove dirigenze su tutto il territorio sardo, innescando una serie di accorpamenti che coinvolgeranno sia i licei e gli istituti tecnici, sia le scuole primarie e medie.

L’impatto di questo provvedimento non si limiterà alle grandi città, ma raggiungerà con particolare intensità le aree interne e periferiche, creando una mappa di accorpamenti che va dal Sulcis-Iglesiente alle zone montuose del Nuorese, toccando anche i poli scolastici del Sassarese, dell’Ogliastra e della Gallura.