Dimensionamento scolastico: ecco gli istituti che saranno soppressi e accorpati

Il sistema scolastico regionale sta affrontando una drastica trasformazione a seguito dell’attivazione del commissariamento e del piano di razionalizzazione delle sedi. Questa manovra del Governo stabilisce la soppressione di nove dirigenze su tutto il territorio sardo, innescando una serie di accorpamenti che coinvolgeranno sia i licei e gli istituti tecnici, sia le scuole primarie e medie.
L’impatto di questo provvedimento non si limiterà alle grandi città, ma raggiungerà con particolare intensità le aree interne e periferiche, creando una mappa di accorpamenti che va dal Sulcis-Iglesiente alle zone montuose del Nuorese, toccando anche i poli scolastici del Sassarese, dell’Ogliastra e della Gallura.
- Soppressione Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, Iglesias. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Magistrale “Baudi di Vesme”, all’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias. Denominazione Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni– Baudi di Vesme”. Sede Autonomia: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni”, Iglesias.
- Soppressione Liceo Classico “G. Asproni” Nuoro. Accorpamento punto di erogazione del servizio facente parte del soppresso Istituto Liceo classico “G. Asproni” Nuoro”, all’Istituto Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta”, Nuoro. Denominazione: Liceo Classico Scienze Umane e Musicale “G. Asproni- S. Satta” Nuoro. Sede Autonomia: Liceo Classico “Liceo Scienze Umane e Musicale “S. Satta”
- Soppressione “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, Arzachena. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio, facenti parte del soppresso “Istituto Comprensivo Arzachena 2”, all’Istituto Comprensivo “Arzachena 1”, Arzachena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Arzachena 1-2”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Arzachena 1.
- Soppressione Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, Nuoro. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Nuoro 1 Ferdinando Podda”, all’Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”, Nuoro. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P. Borrotzu – F. Podda”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Nuoro 2 Pietro Borrotzu”.
- Soppressione Istituto Comprensivo Orgosolo. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Orgosolo, all’Istituto Comprensivo “Oliena”, Oliena. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena – Orgosolo” Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Oliena”.
- Soppressione Istituto Comprensivo Tertenia. Accorpamento punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo di Bari Sardo, all’Istituto Comprensivo “Barisardo”, Barisardo. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “Barisardo Tertenia”.
- Soppressione Istituto Comprensivo “Anna Compagnone Palau”, Palau. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “Anna Compagnone”, Palau, all’Istituto Comprensivo “P. F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura. Denominazione Autonomia: Istituto Comprensivo “P.F. M. Magnon – A. Compagnone”. Sede Autonomia: “P.F. M. Magnon”, Santa Teresa di Gallura.
- Soppressione Istituto Comprensivo “G. Deledda”, Ilbono. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo “G. Deledda” Ilbono, all’Istituto Comprensivo Lanusei, Lanusei. Denominazione Autonomia scolastica: Istituto Comprensivo Lanusei Sede Autonomia: Istituto Comprensivo Lanusei.
- Soppressione Istituto Comprensivo Thiesi. Accorpamento dei punti di erogazione del servizio facenti parte del soppresso Istituto Comprensivo Thiesi, all’Istituto Comprensivo “Pozzomaggiore – Pinna Parpaglia”, Pozzomaggiore. Denominazione: Istituto Comprensivo “Pinna Parpaglia -Pozzomaggiore – Thiesi”. Sede Autonomia: Istituto Comprensivo “Pozzomaggiore -Pinna Parpaglia”, Pozzomaggiore.
