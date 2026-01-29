Iglesias, viola la detenzione domiciliare: 30enne in carcere per furto aggravato

I Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno arrestato un 30enne del posto, già noto agli uffici, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento rappresenta un inasprimento della precedente misura restrittiva a cui l’uomo era sottoposto.

Il giovane si trovava infatti ai domiciliari dal 23 dicembre scorso, quando era stato fermato per un furto aggravato all’interno di un negozio della città. In quell’occasione, il giudice del rito direttissimo gli aveva concesso di scontare la misura presso la propria abitazione, con il divieto assoluto di uscire senza permesso. Il compito di vigilare sul rispetto di tali prescrizioni era stato affidato ai militari della locale caserma.

Tuttavia, i controlli quotidiani effettuati dai Carabinieri hanno fatto emergere una condotta tutt’altro che collaborativa: l’uomo è stato infatti sorpreso a violare ripetutamente gli obblighi imposti dal tribunale. Le segnalazioni dettagliate inviate dai militari alla Procura della Repubblica hanno dimostrato che la detenzione domiciliare non era più sufficiente a contenere il rischio di reiterazione del reato.

Di conseguenza, il Giudice ha disposto il trasferimento immediato in cella. Dopo le procedure di rito, il trentenne è stato scortato presso il penitenziario “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dei magistrati.

