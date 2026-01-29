Affare fatto per il giovane talento olandese classe 2006 atteso in Italia nelle prossime ore; in patria è considerato il "nuovo Dumfries"

Cagliari, è fatta per Raterink: il talento olandese arriva dal De Graafschap

Affare fatto per l’arrivo in Sardegna di Othniël Raterink. Il Cagliari e il De Graafschap hanno raggiunto l’intesa definitiva per il passaggio in rossoblù del talento olandese classe 2006. Il giovane calciatore è atteso in Italia già nelle prossime ore per sottoporsi ai test medici di rito, ultimo passaggio prima dell’ufficialità.

La negoziazione, condotta con estrema discrezione dal club di Tommaso Giulini, ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore. Il Cagliari si assicura così un promettente laterale destro che vanta già un’esperienza internazionale di rilievo: lo scorso anno, infatti, ha militato nell’Under 19 del Bayer Leverkusen, avendo l’opportunità di allenarsi regolarmente con la prima squadra guidata da Xabi Alonso.

I numeri dell’ultima stagione con il De Graafschap confermano la crescita del ragazzo: 23 presenze arricchite da 3 reti e 4 assist, statistiche importanti per un difensore di spinta. L’operazione è stata definita sulla base di un acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro, a cui si aggiungeranno vari bonus legati alle prestazioni. Una volta completate le visite mediche, Raterink firmerà il contratto che lo proietterà direttamente nel calcio della Serie A.

