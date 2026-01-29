Paura a Sestu, crolla il solaio di una casa: illesa la proprietaria 91enne

La donna, che al momento del cedimento stava riposando in camera da letto, è rimasta miracolosamente illesa

All’alba di oggi, giovedì 29 gennaio, si è sfiorata la tragedia a Sestu, in via Cagliari, dove il parziale cedimento di un solaio ha seminato il panico tra i residenti. Il crollo ha causato la caduta di diversi elementi strutturali, tra cui tegole, calcinacci e porzioni di intonaco, che sono finiti direttamente sulla sede stradale e sul marciapiede sottostante.

All’interno dell’edificio si trovava un’anziana di 91 anni. La donna, che al momento del cedimento stava riposando in camera da letto, è rimasta miracolosamente illesa poiché il crollo ha interessato un’ala differente della casa; per lei, fortunatamente, solo un fortissimo shock.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, che hanno prontamente isolato l’area per garantire l’incolumità dei passanti. Per ragioni di sicurezza, l’anziana è stata fatta evacuare dall’abitazione in attesa di perizie approfondite sulla stabilità dell’intero immobile. Durante le operazioni di rimozione dei detriti e di verifica strutturale, il tratto di via Cagliari interessato è stato chiuso al traffico veicolare e pedonale.

