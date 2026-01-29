Ciclone Harry, Fitto: “Confermo massimo impegno della Commissione UE”

Fitto ha reso noto di aver avuto un colloquio istituzionale con il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e con i presidenti delle regioni colpite

Il sostegno dell’Europa per le emergenze nel Mediterraneo si fa concreto. Tramite un post su X, il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha ribadito la piena vicinanza delle istituzioni comunitarie alle popolazioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, messe in ginocchio dal passaggio del ciclone Harry.

Fitto ha reso noto di aver avuto un colloquio istituzionale con il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e con i governatori delle tre regioni coinvolte — Alessandra Todde per la Sardegna, Renato Schifani per la Sicilia e Roberto Occhiuto per la Calabria — per fare il punto sui danni e sulle necessità immediate. Nella sua comunicazione, il vicepresidente ha dichiarato:

“Confermo il massimo impegno della Commissione europea per garantire un sostegno efficace e concreto per offrire risposte tempestive alle comunità. L’Italia potrà presentare richiesta per il Fondo di Solidarietà”.

