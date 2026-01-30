Finanziaria approvata, Comandini: “Risultato positivo, risorse subito a disposizione”

"Credo che sia importante ora recuperare la leale collaborazione istituzionale con la minoranza, che ha abbandonato l'aula", aggiunge Comandini

Il via libera definitivo alla Manovra Finanziaria e al bilancio regionale rappresenta un traguardo fondamentale per l’amministrazione, poiché sblocca immediatamente i fondi necessari affinché enti locali e comparto produttivo possano pianificare gli investimenti e le opere pubbliche.

Tra i punti salienti del documento contabile spiccano il rifinanziamento del Fondo unico per i Comuni con 100 milioni di euro e lo stanziamento dei primi 10 milioni destinati a fronteggiare le devastazioni provocate dal ciclone Harry. La manovra include inoltre fondi mirati per il contrasto allo spopolamento e il rafforzamento della sicurezza lavorativa. Tuttavia, nonostante il successo tecnico, resta il rammarico per la frattura politica consumatasi a fine seduta, come evidenziato dal Presidente Piero Comandini:

“Aver approvato la legge finanziaria e il bilancio è sicuramente un risultato positivo, perché consente di mettere subito a disposizione dei Comuni e delle imprese le risorse per poter programmare la spesa e gli interventi attesi dalle Comunità. Così come è importante aver accolto le richieste arrivate dai Comuni sardi con 100 milioni per il Fondo unico, aver dato una prima doverosa risposta, con 10 milioni di euro, ai danni causati dal ciclone Harry, aver previsto significativi interventi sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro e sullo spopolamento”.

Il riferimento è all’abbandono dell’Aula da parte dei rappresentanti dell’opposizione proprio nelle fasi conclusive della votazione. Un gesto che il Presidente auspica possa essere superato rapidamente per tornare a un clima di confronto costruttivo:

“Ma credo che sia importante ora recuperare la leale collaborazione istituzionale con la minoranza, che ha abbandonato l’aula durante le fasi finali dell’ approvazione della manovra: sui temi importanti e sulle soluzioni di buon senso, da condividere all’interno dell’Assemblea, durante tutto il dibattito i consiglieri di opposizione non hanno fatto mancare il loro contributo. Per questo spiace ancor più quanto accaduto: l’augurio è che si sia trattato solo di un episodio isolato e che alla prima occasione utile il Consiglio, nella sua interezza, possa confermare il suo ruolo di presidio di confronto democratico, nel rispetto delle differenze e dell’interesse dei Sardi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it