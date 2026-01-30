Meteo Sardegna, nessuna tregua dal maltempo: weekend con piogge e temporali

Il maltempo non concede tregua alla Sardegna, concentrando la sua morsa in particolare sulle zone meridionali dell’Isola, tra il cagliaritano, le pianure del Campidano e il territorio del Sulcis. La Protezione Civile ha ufficializzato un nuovo bollettino di criticità per l’intera giornata di domani, sabato 31 gennaio, prevedendo una fase di maltempo caratterizzata da piogge diffuse e fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Nello specifico, la situazione climatica ha spinto le autorità a dichiarare il codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Montevecchio Pischinappiu e lungo il bacino del Tirso. Uno scenario simile si prospetta per la zona del Flumendosa Flumineddu, dove l’allerta gialla interesserà anche il potenziale pericolo derivante dai fulmini e dalle raffiche di vento tipiche dei temporali.

La criticità maggiore è però attesa scendendo verso l’iglesiente e il campidano: se per il rischio idraulico e i temporali il livello rimane giallo, la saturazione dei terreni ha imposto l’innalzamento al codice arancione per il rischio idrogeologico, segnalando una minaccia concreta di frane e smottamenti. Al contrario, il settentrione dell’Isola, con i settori della Gallura e del Logudoro, dovrebbe restare al riparo dalle precipitazioni più abbondanti, godendo di condizioni meteorologiche decisamente più stabili.

