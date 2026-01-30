Cagliari, ecco Othniël Raterink! Il talento olandese è sbarcato in Sardegna

Othniël Raterink, talento olandese classe 2006, è sbarcato in Sardegna all’aeroporto di Cagliari-Elmas ed è pronto a firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al Cagliari.

Raterink arriva dal De Graafschap, militante nella seconda serie olandese, per una cifra intorno al milione di euro più bonus. “Mi ha colpito la mentalità, ha fame e dice sempre che vuole migliorare. Dobbiamo andare piano anche con lui e non attaccarci alle etichette”, ha detto, sul difensore, l’allenatore rossoblù Fabio Pisacane, in conferenza stampa.

Raterink è un esterno destro con spiccate qualità offensive, in questa stagione ha messo a referto 23 presenze arricchite da 3 reti e 4 assist, statistiche importanti per un difensore di spinta. In ottica futura potrebbe essere l’erede designato di Marco Palestra che, al termine del prestito secco in scadenza al 30 giugno 2026, tornerà all’Atalanta.

“Sono entusiasta di giocare in Italia e non vedo l’ora di farlo. Ringrazio il Cagliari per avermi dato questa opportunità. Voglio dare il 100% per crescere, fare minuti in campo e conoscere il calcio italiano. Mi sento pronto per giocare e aiutare i miei nuovi compagni di squadra”, le prime parole di Raterink al suo arriva in Sardegna.

