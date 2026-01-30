Maturità 2026, ecco tutte le materie d’esame dai licei agli istituti tecnici

Il Ministero dell’Istruzione ha ufficializzato il Decreto per l’Esame di Stato 2026, definendo le materie della seconda prova scritta, le discipline assegnate ai commissari esterni e le quattro materie che saranno al centro del colloquio orale per ciascun percorso di studi. Per quanto riguarda l’area liceale, gli studenti del Classico si cimenteranno con il latino, mentre per lo Scientifico, incluse le opzioni Scienze Applicate e Sportivo, la scelta è ricaduta sulla matematica.

Al Liceo Linguistico la prova verterà sulla Lingua e cultura straniera 1, mentre per le Scienze Umane la materia d’esame sarà Scienze umane, che diventerà Diritto ed Economia politica per l’indirizzo Economico-sociale. L’Artistico affronterà le Discipline progettuali specifiche, il Musicale si misurerà con Teoria, analisi e composizione e il Coreutico con le Tecniche della danza.

Spostando lo sguardo sugli Istituti Tecnici, l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, insieme alle sue articolazioni, vedrà come protagonista l’Economia aziendale, mentre per il Turismo la materia scelta è Discipline turistiche e aziendali. Chi frequenta Costruzioni, Ambiente e Territorio affronterà Progettazione, costruzioni e impianti, mentre per Informatica e Telecomunicazioni la prova sarà incentrata su Sistemi e reti per entrambe le articolazioni. Negli Istituti Agrari, la disciplina sarà Produzioni vegetali, fatta eccezione per l’indirizzo Viticoltura ed enologia che si focalizzerà sulla Viticoltura e difesa della vite.

Il calendario ufficiale fissa la prima prova scritta per giovedì 18 giugno alle ore 8.30, seguita il giorno successivo dalla seconda prova scritta alla stessa ora, mentre i colloqui orali avranno inizio una volta ultimata la valutazione degli scritti.

