Martina Milliddi, la ballerina sarda conquista il pubblico di “Affari Tuoi”

La ballerina sarda, di Assemini, che già aveva conquistato il pubblico di "Amici" è oggi una delle protagoniste del corpo di ballo ad "Affari Tuoi"

C’è un volto che i telespettatori della Sardegna, e in particolare di Assemini, hanno riconosciuto immediatamente tra le luci della prima serata di Rai 1: è quello di Martina Miliddi. La ballerina sarda, che aveva conquistato il pubblico durante la ventesima edizione del talent show Amici, è oggi una delle protagoniste del corpo di ballo di Affari Tuoi, il “gioco dei pacchi” condotto con grande successo da Stefano De Martino.

Il passaggio nello storico studio di Rai 1 rappresenta un traguardo importante per la giovane danzatrice classe 2000. Martina, ha saputo trasformare la popolarità ottenuta nella scuola di Maria De Filippi in una solida carriera televisiva. La sua presenza ad Affari Tuoi non è passata inosservata: tra uno “scambio” e l’altro dei concorrenti, i suoi interventi coreografici aggiungono ritmo e freschezza a un programma che punta molto sul dinamismo del conduttore.

Curiosamente, Martina si ritrova a collaborare proprio con Stefano De Martino, che la giudicò durante il serale di Amici nel 2021. Quello che allora era un rapporto tra giudice e allieva si è oggi trasformato in un sodalizio professionale sul palco dell’access prime time più visto d’Italia. Un’ulteriore conferma della determinazione della ballerina asseminese, che continua a rappresentare con orgoglio il talento della sua isola nel panorama dello spettacolo nazionale.

