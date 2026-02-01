Cagliari, mercato in fermento: Zappa nel mirino del Napoli

Dopo l’addio di Prati, i rossoblù valutano altre uscite e possibili nuovi innesti: lunedì 2 febbraio chiude il mercato

Il mercato del Cagliari resta in movimento anche nelle ultime ore prima della chiusura. Dopo la partenza di Prati, passato al Torino, il club rossoblù potrebbe salutare altri elementi di rilievo della rosa, con diverse situazioni ancora aperte sia in uscita che in entrata.

Resta infatti in bilico il futuro di Zito Luvumbo, sul quale continua a esserci il forte interesse del Parma. Le trattative proseguono e si può chiudere, con l’angolano che non è sceso in campo nell’ultima gara contro il Verona. Parallelamente, nelle ultime ore sta prendendo corpo un’ipotesi che potrebbe incidere in maniera significativa sugli equilibri della squadra: il possibile trasferimento di Gabriele Zappa al Napoli.

Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi sulla fascia destra dopo il grave infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio nella gara contro la Fiorentina. Un’assenza pesante che ha spinto la dirigenza azzurra a valutare più profili per colmare il vuoto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra i principali candidati figurano Zappa e Juanlu Sanchez.

Il terzino del Cagliari sta vivendo una stagione positiva, senza gol ma con 3 assist in 20 presenze, e rappresenta una soluzione particolarmente apprezzata per la sua duttilità tattica. Zappa può infatti essere impiegato come terzino in una difesa a quattro, come braccetto in una linea a tre o come esterno a tutta fascia a centrocampo. A questo si aggiunge un bagaglio di esperienza in Serie A che gli consentirebbe di inserirsi rapidamente nei meccanismi del Napoli, senza lunghi tempi di adattamento.

Dal canto suo, il Cagliari non appare orientato a una cessione in prestito, che sarebbe la richiesta del ds partenopeo Manna. La società rossoblù valuta Zappa come un elemento importante e, in caso di partenza, preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo o, in alternativa, un prestito con obbligo di riscatto al termine della stagione, a fronte di una valutazione ritenuta congrua.

Sul fronte opposto, quello delle entrate, il Cagliari potrebbe ancora intervenire entro la giornata di lunedì 2 febbraio, quando alle 20 chiuderà ufficialmente il calciomercato. Molto dipenderà dalle eventuali uscite: in caso di addio di Luvumbo, uno dei nomi più seguiti resta quello di Benjamin Dominguez, esterno offensivo del Bologna, profilo ritenuto idoneo per rinforzare il reparto avanzato.

