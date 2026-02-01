Cocaina nel centro di Quartu, arrestato 64enne durante un controllo

Nella serata di sabato 1 febbraio 2026, i militari della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza di reato un 64enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di una prolungata attività d’indagine, sviluppata grazie alla conoscenza capillare del territorio. I Carabinieri, attraverso un costante monitoraggio e l’analisi di segnalazioni informali provenienti dal contesto urbano, avevano individuato movimenti sospetti riconducibili a un presunto giro di spaccio attivo in alcune zone del centro.

Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno predisposto servizi di osservazione, finalizzati a verificare le abitudini e le modalità operative del soggetto. Ritenuti maturi i riscontri, è scattato il controllo, seguito da una perquisizione che ha confermato i sospetti investigativi.

Durante le operazioni, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina e di 355 euro in contanti, somma ritenuta compatibile con l’attività di spaccio.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, il 64enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

