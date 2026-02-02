Cagliari, oggi chiude il calciomercato: il punto sulle trattative | Live

Ultimo giorno di calciomercato e il Cagliari resta pienamente protagonista, soprattutto sul fronte delle uscite, in una giornata che si preannuncia decisiva per definire l’organico a disposizione dello staff tecnico. Stop alle trattative fissato alle 20.

Nelle ultime ore ha preso corpo in maniera concreta la possibile partenza di Gabriele Zappa. Il terzino rossoblù, inizialmente seguito dal Napoli, è ora finito nel mirino della Fiorentina, che sta cercando di chiudere l’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza. I contatti tra i club sono intensi e la situazione resta in evoluzione fino alle battute finali della sessione.

Sempre nella giornata di ieri, ma in tarda serata, si è registrato un nuovo affondo della Cremonese per Sebastiano Luperto. Il club grigiorosso sarebbe pronto ad alzare l’offerta a 5 milioni di euro per il difensore, che solo poche settimane fa era stato indicato come incedibile dalla dirigenza rossoblù. Anche in questo caso, la valutazione finale spetterà alla società, chiamata a bilanciare esigenze tecniche e opportunità di mercato.

Resta aperto anche il dossier legato a Zito Luvumbo, con il Damac che continua a premere dall’Arabia Saudita. In caso di partenza dell’attaccante angolano, il Cagliari valuta Benjamin Dominguez del Bologna come possibile profilo per rinforzare il reparto offensivo.

Infine, sul tavolo c’è stato un sondaggio dell’Atletico Mineiro per Zé Pedro, ma su questo fronte il club sardo non ha dato segnali di apertura, ritenendo il difensore una pedina importante per l’equilibrio della squadra.

Le prossime ore saranno dunque decisive per il Cagliari, chiamato a definire le proprie strategie tra cessioni, possibili sostituzioni e la volontà di non indebolire l’assetto tecnico in vista del prosieguo della stagione.

Live

15:15 – Non solo il Damac, per Luvumbo forte inserimento del Lecce.

15:00 – Accordi trovati tra Cagliari e Cremonese, firme in vista: salvo clamorosi colpi di scena Luperto diventerà un nuovo giocatore di Davide Nicola.

14:00 – Sarebbe ripresa la trattativa tra Cremonese e Cagliari per Luperto; Nicola spinge per avere il difensore. Contatti positivi tra le parti.

12:30 – Frenata sulla trattativa Luperto-Cremonese: il Cagliari non è convinto, al momento, della cessione del difensore.

11.30 – Ufficiale: il difensore Nicola Pintus passa in prestito al Cosenza.

09.00 – Cremonese in pressing su Luperto: offerti 5 milioni di euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it