Province Sassari Paura nella notte ad Alghero, attentato incendiario alla Pietraia

Torna l’ombra degli attentati incendiari ad Alghero, scuotendo la tranquillità del quartiere della Pietraia. Intorno alle 23:00 di ieri, un nuovo atto doloso è stato messo a segno tra via Napoli e via Amalfi, a brevissima distanza dalla chiesa parrocchiale e dall’area del mercato rionale.

L’azione criminale, condotta da due individui non ancora identificati, ha preso di mira una Renault Twingo di colore nero appartenente a un giovane residente nella zona. Le fiamme hanno avvolto la porzione posteriore del veicolo, ma la rapidità d’intervento del proprietario ha evitato che l’incendio si propagasse, scongiurando danni irreparabili e il coinvolgimento delle altre auto in sosta.

Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini, puntando con decisione sull’analisi delle riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area. L’episodio non è che l’ultimo di una serie di eventi simili che stanno alimentando un crescente senso di insicurezza tra gli abitanti della Riviera del Corallo.

