Maxi sequestro a Sassari, requisiti oltre 17.000 prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza di Sassari ha messo a segno un importante sequestro nel quartiere industriale di Predda Niedda, dove i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato oltre 17.000 articoli potenzialmente pericolosi all’interno di un capannone.

Il deposito ospitava una vasta gamma di merce non a norma, tra cui spiccano giocattoli destinati ai più piccoli, utensili domestici, apparecchiature elettriche e cosmetici. Tutti questi oggetti sono risultati privi del marchio “CE” o carenti delle certificazioni e delle istruzioni di sicurezza obbligatorie secondo le direttive del “Codice del Consumo”.

L’imprenditore a capo dell’attività, un uomo di nazionalità cinese, è stato denunciato alla Camera di Commercio. Oltre al sequestro della merce, che non potrà così raggiungere gli scaffali dei negozi, il titolare dovrà affrontare pesanti sanzioni pecuniarie per aver tentato di immettere sul mercato prodotti privi dei requisiti minimi di tutela per il consumatore.

